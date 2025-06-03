Сильные и опасные: под каким знаком зодиака рождаются самые мстительные женщины Алёна ЮрьеваСреди двенадцати зодиакальных созвездий именно женщины, рождённые под огненным знаком Овна, обладают взрывной смесью страсти, внутренней силы и безжалостной решимости, которая делает их самыми опасными в деле мести.