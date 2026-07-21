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В Кукурелью бросили флаг «Атлетико» во время чемпионского парада Испании. Защитник «Реала» разозлился

Во время чемпионского парада сборной Испании в Мадриде произошел курьезный эпизод с участием Марка Кукурельи .

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