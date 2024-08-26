Пресс-служба Минобороны РФ/AP Продвижение ВСУ в Курской области остановлено. Например, главком Сырский уже не докладывает Зеленскому каждый день о захваченных квадратных километрах российской земли.
Курская авантюра: армия РФ остановила продвижение ВСУ в приграничье
Комментарии
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Константин Самарин
Хм... перемалывание противника без планов контратк не будет способствовать освобождению курской области. Запад усиленно снабжает ВСУ и оружием, и боеприпасами. ТЦКашники старательно подчищают Украину, срочно формируя новые отряды пушечного мяса... А высокое российское командование никак не желает разрушать мосты на Украине, играя на-руку противнику. При таком подходе, "курская авантюра ВСУ"- это надолго.
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