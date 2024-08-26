Курская авантюра: армия РФ остановила продвижение ВСУ в приграничье

Константин Самарин

Хм... перемалывание противника без планов контратк не будет способствовать освобождению курской области. Запад усиленно снабжает ВСУ и оружием, и боеприпасами. ТЦКашники старательно подчищают Украину, срочно формируя новые отряды пушечного мяса... А высокое российское командование никак не желает разрушать мосты на Украине, играя на-руку противнику. При таком подходе, "курская авантюра ВСУ"- это надолго.