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Рособрнадзор: контрольные в школах должны занимать не больше 10% времени

Рособрнадзор: контрольные в школах должны занимать не больше 10% времени

Глава ведомства Анзор Музаев пообещал наказывать за превышение нормы руководителей учреждений. По его словам, в некоторых школах контрольные занимают 40% учебного времениРособрнадзор сокращает количество контрольных работ в школах.

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