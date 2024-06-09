Рособрнадзор: контрольные в школах должны занимать не больше 10% времени

Глава ведомства Анзор Музаев пообещал наказывать за превышение нормы руководителей учреждений. По его словам, в некоторых школах контрольные занимают 40% учебного времениРособрнадзор сокращает количество контрольных работ в школах.
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