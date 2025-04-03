Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Джабаров: иллюзии о бескорыстной дружбе США и ЕС скоро закончатся

Джабаров: иллюзии о бескорыстной дружбе США и ЕС скоро закончатся

Иллюзии о «бескорыстной дружбе» Соединенных Штатов и Европы закончились, после введения Вашингтоном пошлин страны Евросоюза убедятся в необходимости восстанавливать отношения с Москвой, заявил в беседе со «Звездой» первый заместитель председателя Комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров.

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