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"Они кишат повсюду": лихорадка Западного Нила охватила Калифорнию из-за комаров

"Они кишат повсюду": лихорадка Западного Нила охватила Калифорнию из-за комаров

www.globallookpress.com/Martin Siepmann/imageBROKER.com Аномальное нашествие комаров привело к рекордному росту случаев заражения лихорадкой Западного Нила в Калифорнии.

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