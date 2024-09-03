В BMW считают, что ценовая война вредит производителям, дилерам и покупателям. Компания не будет мешать дилерам устанавливать цены

Во время автосалона в Чэнду президент и главный исполнительный директор BMW Group в Большом Китае Гао Сян заявил, что «нынешняя ценовая война вредна и неустойчива для производителей автомобилей, потребителей и дилеров».
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