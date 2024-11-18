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Экипажи Ми-28 поразили ракетами пехоту и опорник ВСУ в Курском приграничье

Экипажи Ми-28 поразили ракетами пехоту и опорник ВСУ в Курском приграничье

Пресс-служба Министерства Обороны Российской Федерации проинформировала о том, что вертолёты Ми-28 Воздушно-Космческих сил России активно принимают участие в выдавливании боевиков ВС киевского режима из курского приграничья.

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