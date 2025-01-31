Рогов рассказал о продвижении российских войск в Запорожской области

Российские военные отразили атаку ВСУ в селе Каменское на Запорожской линии фронта. В результате этого бойцы РФ продвинулись в центре населенного пункта, проинформировал председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов, пишет РИА Новости.
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