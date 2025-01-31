Будь в курсе✴
ГлавнаяПравила
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Будь в курсе✴

36 528 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Илнур Ширяев
    СМИ сообщили о пропаже Рамзана Кадырова. https://mirtesen.ru/Трамп пообещал по...
  • Секушин Леонид
    Чё там обсуждать! Турки сделали, что хотели и теперь вешают нам лапшу. На всё!Лавров и глава МИ...
  • Пульхерия Djem
    Просто твой клан прёт напролом!Сарик Андреасян з...

Рогов рассказал о продвижении российских войск в Запорожской области

Рогов рассказал о продвижении российских войск в Запорожской области

Российские военные отразили атаку ВСУ в селе Каменское на Запорожской линии фронта. В результате этого бойцы РФ продвинулись в центре населенного пункта, проинформировал председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов, пишет РИА Новости.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх