Рогов рассказал о продвижении российских войск в Запорожской области

Российские военные отразили атаку ВСУ в селе Каменское на Запорожской линии фронта. В результате этого бойцы РФ продвинулись в центре населенного пункта, проинформировал председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов, пишет РИА Новости.