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Происшествия

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Полицией Сахалина изобличены пятеро браконьеров, промышлявших выловом морских гребешков и крабов

Сотрудники Управления уголовного розыска УМВД России по Сахалинской области в ходе проведения федерального оперативно-профилактического мероприятия «Экология» пресекли противоправную деятельность пятерых участников организованной группы в возрасте от 36 до 46 лет, занимавшихся незаконной добычей водных биоресурсов.

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