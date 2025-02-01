ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков Украине и ее западным спонсорам выгодно сеять межнациональную рознь в России, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя раскрытую ФСБ провокацию Киева и Литвы, целью которой было поссорить Россию со странами СНГ.
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