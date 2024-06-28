Объяснено, чем грозит множественность курсов доллара в России

Остановка биржевых торгов недружественными валютами привела к потере единого валютного рынка. Курсов доллара и евро в России сейчас несколько: наличный, межбанковский, условно биржевой, который можно вывести из деривативов или через юань, а также офшорный, доступный для организаций с зарубежными счетами, рассказал «Ведомостям» главный экономист «Ренессанс капитала» Олег Кузьмин.