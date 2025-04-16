Валерий Катрук: О том, как сбываются мечты — и зачем нам такие места

Молдова впечатляет не только живописными пейзажами, но и особенными местами силы — уголками, где человек может остаться наедине с природой, наполниться внутренней тишиной, почувствовать приток энергии и, быть может, найти ответы на самые сокровенные вопросы.
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