Небензя оценил вероятность прекращения огня на Украине

Комментируя необходимость закрепления возможных договоренностей между Россией и Украиной Совбезом ООН, Небензя отметил, что все будет зависеть от условий вероятного прекращения огня и формулировок в документе.
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