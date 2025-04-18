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Небензя оценил вероятность прекращения огня на Украине

Небензя оценил вероятность прекращения огня на Украине

Комментируя необходимость закрепления возможных договоренностей между Россией и Украиной Совбезом ООН, Небензя отметил, что все будет зависеть от условий вероятного прекращения огня и формулировок в документе.

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