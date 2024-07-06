В Дорогобуже детский сад остается без канализации и горячей воды

Ремонт в здании не проводили четверть века Родители детей, которые ходят в детский сад, расположенный на улице Карла Маркса в Дорогобуже, уже пять лет борются за дошкольное учреждение и пытаются спасти его.
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