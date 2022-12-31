Леброн Джеймс забросил в концовке с фолом, несмотря на сопротивление трех игроков «Хоукс»

Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс стал автором важного попадания в концовке матча с «Хоукс» (130:121). Джеймс забросил с фолом при счете 117:113, несмотря на сопротивление трех игроков «Атланты».
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