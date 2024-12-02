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Трамп прокомментировал помилование Байденом своего сына Хантера

Трамп прокомментировал помилование Байденом своего сына Хантера

Избранный президент Соединенных Штатов Дональд Трамп прокомментировал указ уходящего президента страны Джо Байдена, в котором тот помиловал своего родного сына Хантера.

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