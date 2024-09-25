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Захарова назвала ограничением свободы слова выдачу спецвиз пулу Лаврова

Захарова назвала ограничением свободы слова выдачу спецвиз пулу Лаврова

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что выдача США виз с ограничениями передвижения журналистам пула министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова отражает ущемление свободы слова Вашингтоном.

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