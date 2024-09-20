🎖История бойца СВО Даниила Кошелева с позывным «Крым» Ему было 20, он сам ушел на фронт — сказал, что не может прятаться за спины других ребят.
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🎖История бойца СВО Даниила Кошелева с позывным «Крым» Ему было 20, он сам ушел на фронт — сказал, что не может прятаться за спины других ребят.