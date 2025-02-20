Нельзя гулять одной, смотреть по сторонам, показывать эмоции: правила приличного поведения женщин 19 века, которые кажутся сейчас странными Ольга БезродняяЭтика поведения женщин в 19 веке была строго регламентирована и определялась нормами, которые складывались под влиянием культуры, общественных установок и традиций.