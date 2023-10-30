В НАО аварийно сел вертолет МИ-8

Архангельская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности полетов и соблюдения прав пассажиров в связи с аварийной ситуацией с вертолетом МИ-8 АО «Нарьян-Марский объединенный авиаотряд» 29 октября 2023 года.
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