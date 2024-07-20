Попугай матершинник Пеппер нашел новый дом

На объявление о поиске нового дома для птицы откликнулось около 400 человек.Пеппер, белолобый амазон, известный своим нецензурным лексиконом, покинул приют для животных Niagara SPCA в Ниагара-Фолс (штат Нью-Йорк) и нашел себе новый дом.