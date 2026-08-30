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Царьград

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Минобороны РФ передало школьный альбом из Авдеевки в музей

Минобороны РФ передало школьный альбом из Авдеевки в музей

Военнослужащие 90-й танковой дивизии и жители Поволжья передали воспитанникам Донецкого реабилитационного центра школьные принадлежности и альбом, найденный под завалами школы в Авдеевке, как символ возвращения к мирной жизни.

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