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Филипп Киркоров может вернуться с грандиозным триумфом

Продюсер высказался о блокаде певца Филиппа Киркорова и других звезд. Продюсер Сергей Лавров выразил мнение о том, что отсутствие на телевидении Филиппа Киркорова, Лолиты Милявской и других артистов в течение более месяца будет иметь позитивные последствия.

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