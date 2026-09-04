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Верховный суд подтвердил отказ в регистрации списка партии «Яблоко» на выборах в Петербурге

Верховный суд России не удовлетворил жалобу петербургского отделения партии «Яблоко» на решение городского избирательного комитета, отказавшего в регистрации общегородского списка партии на выборах в Законодательное собрание Санкт-Петербурга.

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