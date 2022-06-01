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В Томске стражи порядка провели для детей мероприятие «Безопасность во дворе»

Полицейские организовали для юных пешеходов увлекательное и познавательное мероприятие «Безопасность во дворе», цель которого – проведение разъяснительной работы с детьми, для закрепления у них практических навыков безопасного поведения на дороге и во дворах.

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