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Маск сделал еще один репост интервью с Путиным с инструкцией к Apple TV

Маск сделал еще один репост интервью с Путиным с инструкцией к Apple TV

Основатель американских корпораций SpaceX и Tesla, бизнесмен Илон Маск 9 февраля сделал второй репост интервью американского журналиста Такера Карлсона с президентом России Владимиром Путиным в соцсети X (бывш.

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