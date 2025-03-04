Какую одежду нужно стирать только в холодной воде, а какую – только в горячей, чтобы не испортить любимые вещи

Иногда перед стиркой вещей так сильно не хочется читать информацию на этикетках, что мы выставляем классическую температуру 40 градусов и скрещиваем пальцы, в надежде, что все пятна отстираются, а ткань не повредится.
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