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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Соболенко о том, что ее результаты обсуждают: «Забавно видеть, как люди сходят с ума из-за кого-то»

Арина Соболенко прокомментировала обсуждения ее результатов. Первая ракетка мира вышла в полуфинал US Open , обыграв Линду Носкову (7:6(1), 3:6, 7:6(10-7)).

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