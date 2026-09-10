Сыновья Елены Яковлевой, Марии Шукшиной и Елены Кориковой: как сложились судьбы наследников актрис

Сыновья известных российских актрис давно выросли и теперь сами решают, как строить жизнь. Кто-то пошёл по стопам родителей и остался в профессии, кто-то ушёл в IT, парусный спорт или бодибилдинг, а кто-то долго искал себя и пробовал одно за другим.