Сыновья Елены Яковлевой, Марии Шукшиной и Елены Кориковой: как сложились судьбы наследников актрис

Сыновья известных российских актрис давно выросли и теперь сами решают, как строить жизнь. Кто-то пошёл по стопам родителей и остался в профессии, кто-то ушёл в IT, парусный спорт или бодибилдинг, а кто-то долго искал себя и пробовал одно за другим.
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