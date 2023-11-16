В Госдуме впервые сравнили пенсии в России и США: "Это катастрофа! Это какие мозги надо иметь чтобы платить пенсии в 20 тысяч!"

"пенсия 21т.р .посчитайте сколько в зелёных.на хохляндии между прочим больше. А стаж у меня аж с 1976 года." А почему не указал: кем и сколько отработал? Если в хохляндиие больше,то оформляй пенсию у них, в чём дело то? У меня пенсия 40000руб,стаж 39лет работа в Геологии и Нефтяной промышленности, у коллег ещё выше: 60000 и 75000.мне что на них жаловаться?

ВА

Владимир Акулов

У нас при царях и в Америке до 33г вообще, не было пенсий...На старость каждый сам себе зарабатывал..Или дети должны были содержать пенсионеров...В свой день рождения, 24 октября 1901-го, 63-летняя американка Эни Эдсон Тейлор прыгнула с Ниагарского водопада в бочке , чтобы прославиться и заработать себе на жизнь ! Иначе ей не на что было жить ! Не было у нее работы и ПЕНСИИ ! Чтобы хорошо платить пенсионерам - надо иметь в государстве эффективную экономику, а не воризм ...Или печать для себя государству *резервную валюту* , т. е. доллар или евро...И чтобы иные валюты ЗАВИСЕЛИ от доллара и евро ... Но не наоборот ! Радуйтесь , товарищи , что хоть какую-то пенсию получаете !