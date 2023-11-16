СМИ. Актуальные...
ГлавнаяНовостиПроисшествия
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

СМИ. Актуальные новости - здесь

107 880 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Акулов
    У  нас  при  царях  и  в  Америке  до  33г  вообще,  не  было  пенсий...На  старость  каждый  сам  себе  зарабатывал....В Госдуме впервые...
  • Воронков Виктор
    Не размер пенсии важен, а высокопроизводительная работа!  Чтобы товаров было больше на пенсию купить. Но говорить о р...В Госдуме впервые...
  • Александр Ляшенко
    "пенсия 21т.р .посчитайте сколько в зелёных.на хохляндии между прочим больше. А стаж у меня аж с 1976 года." А почему...В Госдуме впервые...

В Госдуме впервые сравнили пенсии в России и США: "Это катастрофа! Это какие мозги надо иметь чтобы платить пенсии в 20 тысяч!"

В Госдуме впервые сравнили пенсии в России и США: "Это катастрофа! Это какие мозги надо иметь чтобы платить пенсии в 20 тысяч!"

Интересная жизнь с Vera Star Со вчерашнего дня весь интернет пестрит новостями о том, что в Госдуме сразу во втором и третьем чтении был принят закон о повышении пенсий.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Александр Ляшенко
&quot;пенсия 21т.р .посчитайте сколько в зелёных.на хохляндии между прочим больше. А стаж у меня аж с 1976 года.&quot; А почему не указал: кем и сколько отработал? Если в хохляндиие больше,то оформляй пенсию у них, в чём дело то? У меня пенсия 40000руб,стаж 39лет работа в Геологии и Нефтяной промышленности, у коллег ещё выше: 60000 и 75000.мне что на них жаловаться?
Ответить
41 мин.
Воронков Виктор
Не размер пенсии важен, а высокопроизводительная работа!  Чтобы товаров было больше на пенсию купить. Но говорить о работе! Хрен! Фиг! Народ не хочет. А чего хочет - дурью смутьянской маяться.
Ответить
23 мин.
ВА
Владимир Акулов
У  нас  при  царях  и  в  Америке  до  33г  вообще,  не  было  пенсий...На  старость  каждый  сам  себе  зарабатывал..Или  дети  должны  были  содержать  пенсионеров...В свой день рождения, 24 октября 1901-го, 63-летняя американка Эни Эдсон Тейлор прыгнула с Ниагарского водопада   в  бочке  ,  чтобы  прославиться  и  заработать  себе  на  жизнь  !  Иначе  ей  не  на  что  было  жить  ! Не  было  у  нее  работы  и    ПЕНСИИ  ! Чтобы  хорошо  платить  пенсионерам  -  надо  иметь  в  государстве  эффективную  экономику,  а  не  воризм  ...Или  печать для себя государству  *резервную  валюту*  ,  т.  е.  доллар  или  евро...И  чтобы  иные  валюты  ЗАВИСЕЛИ    от  доллара  и  евро  ...  Но  не  наоборот  ! Радуйтесь  ,  товарищи  ,  что  хоть  какую-то  пенсию  получаете  !
Ответить
10 мин.

Картина дня

наверх