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Лэмпарду предложили возглавить «Эвертон». Фрэнк впечатлил руководство на собеседовании

Бывший главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард близок к тому, чтобы возглавить «Эвертон». 43-летний специалист успешно прошел второе собеседование, где он впечатлил руководство «ирисок» во главе с владельцем клуба Фарадом Мошири.

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