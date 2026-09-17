Москвич отдал мошенникам 35 млн родительских сбережений за спасение от срока

РЕН ТВ В Москве мошенники обманули 18-летнего парня на 35,3 млн рублей. Об этом 17 сентября сообщили в столичном главке МВД.
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