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Москвич отдал мошенникам 35 млн родительских сбережений за спасение от срока

Москвич отдал мошенникам 35 млн родительских сбережений за спасение от срока

РЕН ТВ В Москве мошенники обманули 18-летнего парня на 35,3 млн рублей. Об этом 17 сентября сообщили в столичном главке МВД.

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