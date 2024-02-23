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Newsweek: в Техасе набирает обороты движение за независимость штата

Newsweek: в Техасе набирает обороты движение за независимость штата

Всё больше техасцев поддерживают независимость штата и его отделение от США, сообщает Newsweek. Движение о независимости уже получило название Тexit по аналогии с Brexit (выход Великобритании из состава ЕС).

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