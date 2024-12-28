В ЯНАО средняя температура воздуха в январе ожидается выше нормы

Январь на Ямале ожидается теплее обычного на 2–2,5 градуса. Данные уточненного прогноза погоды на первый месяц 2025 года предоставили «Север-Прессу» в Ямало-Ненецком центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.