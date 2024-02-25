В Архангельской области ожидается оттепель

Согласно прогнозу Северного УГМС, сегодня в регионе температура воздуха поднимется до 0, +5 градусовСогласно прогнозу Северного УГМС, сегодня в регионе температура воздуха поднимется до 0, +5 градусовСиноптики обещают небольшие, местами умеренные осадки в виде мокрого снега и дождя.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)