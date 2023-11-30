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Бен Цви: Уход ХАМАС из сектора Газа может создать условия для переговоров

Бен Цви: Уход ХАМАС из сектора Газа может создать условия для переговоров

Если палестинское движение ХАМАС покинет территорию сектора Газа, а сам анклав возьмет курс на налаживание отношений с Израилем, то появится предпосылки для мирного урегулирования конфликта, заявил посол Израиля в РФ Александр Бен Цви в эфире канала «Россия 24».

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