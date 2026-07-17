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Аргументы недели

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Белый дом отрицает ответственность США за удар по школе в Иране

Белый дом отрицает ответственность США за удар по школе в Иране

Белый дом отказывается признавать вину за удар по школе в Иране. Трамп считает, что американские военные всегда действуют добросовестно и никогда не атакуют гражданских и детей, — заявила пресс-секретарь Каролин Левитт.

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Комментарии
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Михаил Фомичев
Это что-они сами себя тогда подорвали? Назло америанцам?Дебилы!!!
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