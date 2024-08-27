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Регионы России

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Большинство молочных продуктов, представленных на российском рынке, оказались некачественными или даже поддельными

Большинство молочных продуктов, представленных на российском рынке, оказались некачественными или даже поддельными

На российском рынке выявлены проблемы с качеством молочной продукции. Экспертный центр "Росконтроль" провел анализ более 50 брендов молока и выяснил, что многие из них содержат добавки, не соответствующие заявленным стандартам качества.

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