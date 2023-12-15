Новым чемпионом «Бойцовского клуба РЕН ТВ» стал победивший Джонсона Максим Бабанин

Российский боксер Максим Бабанин победил американца Кевина Джонсона в главном поединке между супертяжами в боксерском турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ», который состоялся 15 декабря в Челябинске на ринге дворца спорта «Юность».
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