Расчёт БПЛА «Севера» уничтожил склад боеприпасов ВСУ в Сумской области

Командир роты БПЛА группировки войск «Север» с позывным Мангуст рассказал, что российские расчёты беспилотников с помощью БПЛА «Молния-2» уничтожили склад боеприпасов украинских оккупантов в Сумской области.
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