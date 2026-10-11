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Газета.ру

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Актриса Наталья Бардо вызвала скорую помощь из-за ухудшения здоровья

Актриса Наталья Бардо вызвала скорую помощь из-за ухудшения здоровья

Актриса Наталья Бардо рассказала в Telegram-канале об ухудшении здоровья.Бардо призналась, что 7 октября ей резко стало плохо на работе.

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