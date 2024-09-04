Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 583 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Maxim
    Включить отзыв мигропутатов на Госуслугах: раньше надо было думать - за 4 года сколько напустили и народных денежек и...Никаких пособий. ...
  • Maxim
    Какая ошибка, толковый словарь не открывали..  Это - диверсия..Ошибка, которая а...
  • Иван Иванов
    гнать вон ВСЕХ-легальных и не легальных....иначе эта азиатская саранча сожрёт Россию....Они нам НЕ СООТЕЧЕСТВЕННИКИ....Никаких пособий. ...

Президент прилетел во Владивосток на ВЭФ. Первые кадры. Кто пытался "испортить" встречу Путина и вице-премьера Сербии?

Президент прилетел во Владивосток на ВЭФ. Первые кадры. Кто пытался "испортить" встречу Путина и вице-премьера Сербии?

Владимир Путин прибыл во Владивосток, где примет участие в Восточном экономическом форуме (ВЭФ). Первые кадры.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ВВ
Василий Васильев
Насчет утверждение что это &quot;Ложь ... Сербия передаст свои МиГи Франции&quot; скажу определенно : &quot;Если Сербия УЖЕ закупает у Франции партию истребителей Рафаль, то куда девать устаревшие МиГи ?&quot; Очень логично было бы их утилизировать передачей МиГов Франции для последующей передачи хохлам. Но это как вариант. Сербы, конечно, наши друзья, но &quot;бизнес есть бизнес и ничего личного&quot;. Ведь участвуют сербы в совместных с натовцами учениях и т.п.
Ответить
12 час.

Картина дня

наверх