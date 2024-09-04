Президент прилетел во Владивосток на ВЭФ. Первые кадры. Кто пытался "испортить" встречу Путина и вице-премьера Сербии?

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Василий Васильев

Насчет утверждение что это "Ложь ... Сербия передаст свои МиГи Франции" скажу определенно : "Если Сербия УЖЕ закупает у Франции партию истребителей Рафаль, то куда девать устаревшие МиГи ?" Очень логично было бы их утилизировать передачей МиГов Франции для последующей передачи хохлам. Но это как вариант. Сербы, конечно, наши друзья, но "бизнес есть бизнес и ничего личного". Ведь участвуют сербы в совместных с натовцами учениях и т.п.