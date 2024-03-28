Жена старшего брата обвиняемого Шамсиддина заявила о боли из-за теракта в «Крокусе»

В семье одного из террористов высказались о трагедии в «Крокус Сити Холле».Жена старшего брата Фаридуна Шамсиддина, Гульбахор Джонова, сказала, что ей очень большо из-за гибели людей при трагедии в «Крокус Сити Холле».