Жена старшего брата обвиняемого Шамсиддина заявила о боли из-за теракта в «Крокусе»

В семье одного из террористов высказались о трагедии в «Крокус Сити Холле».Жена старшего брата Фаридуна Шамсиддина, Гульбахор Джонова, сказала, что ей очень большо из-за гибели людей при трагедии в «Крокус Сити Холле».
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