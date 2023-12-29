США хитры, но сражение за Арктику выиграет Россия

По поводу попыток США присвоить себе кусок Арктики. На первый взгляд, кажется, будто США действуют исключительно грубой силой: взяли и дорисовали карту, даже не пытаясь обратиться в Комиссию ООН по морскому праву, чтобы обосновать свои притязания на арктические территории.
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