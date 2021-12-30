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Росприроднадзор судится с приморскими рыбаками

Росприроднадзор судится с приморскими рыбаками

Рыболовная компания часто становится оппонентом различных ведомств в суде. В 2019 году компания была истцом в споре с заместителем прокурора Приморского края, в 2020 спорила с местным управлением Росрыболовства, а в 2021 с управлением ФСБ России.

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