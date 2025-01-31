Трамп оставляет за собой право изучить вариант вывода войск из Сирии

REUTERS/ALLISON ROBBERT Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп оставляет за собой право изучить вариант вывода американских войск из Сирии, заявила на брифинге пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.
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