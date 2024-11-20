МИД Армении рассказало о нюансах работы над мирным соглашением с Азербайджаном

Процесс уже подходит к своему завершению.Глава министерства иностранных дел Армении Арарат Мирзоян во время встречи с коллегой из Германии Анналеной Бербок, прошедшей в Ереване в минувший вторник, рассказал о ходе работы по завершению подготовки мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном.