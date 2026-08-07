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Военные новости ★ сводки СВО

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«Где бьют москаля, там Варшава помогает»: Польша прояснила свою позицию по войне

«Где бьют москаля, там Варшава помогает»: Польша прояснила свою позицию по войне на Украине Стратегический интерес Польши заключается в уничтожении как можно большего числа русских, не допуская при этом распространения бандеровской идеологии на своей те.

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Комментарии
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Валерий Герман
как бы мне тебя от.........ить хорошенько по русски!!!!!!!
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1 м.
Александр Пятнистый
Валерий Герман
как бы мне тебя от.........ить хорошенько по русски!!!!!!!
Валер, еще Черчилль сказал, что польша - гиена Европы. Тут не прибавить, ни убавить. Я вот считаю, что ни усраина. ни польша не должны существовать
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1 м.
Людмила Прищепа
Александр Пятнистый
Валер, еще Черчилль сказал, что польша - гиена Европы. Тут не прибавить, ни убавить. Я вот считаю, что ни усраина. ни польша не должны существовать
В этот список добавить и Великобританию.
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1 м.