«Где бьют москаля, там Варшава помогает»: Польша прояснила свою позицию по войне на Украине Стратегический интерес Польши заключается в уничтожении как можно большего числа русских, не допуская при этом распространения бандеровской идеологии на своей те.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Валерий Герман
как бы мне тебя от.........ить хорошенько по русски!!!!!!!
Ответить
1 м.
Александр Пятнистый
Валерий Герман
как бы мне тебя от.........ить хорошенько по русски!!!!!!!
Валер, еще Черчилль сказал, что польша - гиена Европы. Тут не прибавить, ни убавить. Я вот считаю, что ни усраина. ни польша не должны существовать
Ответить
1 м.
Людмила Прищепа
Александр Пятнистый
Валер, еще Черчилль сказал, что польша - гиена Европы. Тут не прибавить, ни убавить. Я вот считаю, что ни усраина. ни польша не должны существовать
В этот список добавить и Великобританию.
Ответить
1 м.
Свежие комментарии