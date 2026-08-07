«Где бьют москаля, там Варшава помогает»: Польша прояснила свою позицию по войне

как бы мне тебя от.........ить хорошенько по русски!!!!!!!

Александр Пятнистый

Валерий Герман как бы мне тебя от.........ить хорошенько по русски!!!!!!!

Валер, еще Черчилль сказал, что польша - гиена Европы. Тут не прибавить, ни убавить. Я вот считаю, что ни усраина. ни польша не должны существовать