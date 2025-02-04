В окрестностях Покровска (Красноармейска) группа Вани Иванова уничтожила при помощи оптоволоконного FPV-камикадзе двухзвенный гусеничный бронированный вездеход Bvs-10 Viking ВСУ.
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В окрестностях Покровска (Красноармейска) группа Вани Иванова уничтожила при помощи оптоволоконного FPV-камикадзе двухзвенный гусеничный бронированный вездеход Bvs-10 Viking ВСУ.
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